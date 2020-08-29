حركة محليات محدودة لرؤساء المدن بالشرقية بعد تعيين سكرتير عام جديد

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 7844 لسنة 2020م ، الذى تضمن اجراء حركة محليات محدودة ، عقب إعلان تعيين سكرتير عام للمحافظة المهندس سامي الفرماوى ، ليعود القائم بالأعمال المهندس محمد الصافي ، لعملة سكريتر مساعد .

وتضمنت الحركة ندب كل من علي ماهرأحمد عبد المعطي الصناديلي ، القائم بتسييرأعمال وظيفة سكرتيرعام مساعد محافظة الشرقية للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة بلبيس ، اللواء. سامي أحمد فؤاد حسن علام ، رئيس مركز ومدينة بلبيس للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة ديرب نجم ، محمد عبد العزيز حجازي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم للعمل بوظيفة رئيس مركزومدينة مشتول السوق ، محمد محمود عبد العال سالم حجازي رئيس مركز ومدينة مشتول السوق للعمل بوظيفة رئيس مدينه القرين.

وأكد محافظة الشرقية ، أن هذا القرار جاء بعد متابعة مستمرة لأداء رؤساء المراكزوالمدن والأحياء وإعادة تنظيم العمل ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما قرر المحافظ إنهاء تكليف هشام عبد المقصود ، من العمل بوظيفة رئيس مدينة القرين وعودته للعمل بديوان عام المحافظة على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية ، مؤكداً على الجهات المختصه تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه.