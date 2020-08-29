اليوم السابع
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حركة محليات محدودة لرؤساء المدن بالشرقية بعد تعيين سكرتير عام جديد

السبت، 29 أغسطس 2020 08:27 م
حركة محليات محدودة لرؤساء المدن بالشرقية بعد تعيين سكرتير عام جديد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 7844 لسنة 2020م  ، الذى تضمن اجراء حركة محليات محدودة ، عقب إعلان تعيين سكرتير عام للمحافظة المهندس سامي الفرماوى ،  ليعود القائم بالأعمال المهندس محمد الصافي ، لعملة سكريتر مساعد .

وتضمنت الحركة ندب كل من علي ماهرأحمد عبد المعطي الصناديلي ، القائم بتسييرأعمال وظيفة سكرتيرعام مساعد محافظة الشرقية للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة بلبيس ، اللواء. سامي أحمد فؤاد حسن علام ، رئيس مركز ومدينة بلبيس للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة ديرب نجم ، محمد عبد العزيز حجازي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم للعمل بوظيفة رئيس مركزومدينة مشتول السوق ، محمد محمود عبد العال سالم حجازي رئيس مركز ومدينة مشتول السوق للعمل بوظيفة رئيس مدينه القرين.

 

وأكد محافظة الشرقية ، أن هذا القرار جاء بعد متابعة مستمرة لأداء رؤساء المراكزوالمدن والأحياء وإعادة تنظيم العمل ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما قرر المحافظ إنهاء تكليف  هشام عبد المقصود ،  من العمل بوظيفة رئيس مدينة القرين وعودته للعمل بديوان عام المحافظة على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية ، مؤكداً على الجهات المختصه تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه.


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