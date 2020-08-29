اليوم السابع
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حبس شخصين انتحلا صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بالمعصرة

السبت، 29 أغسطس 2020 12:36 م
حبس شخصين انتحلا صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بالمعصرة كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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 أمرت نيابة حلوان، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق، انتحلا صفة رجال شرطة لسرقة المواطنيين بالمعصرة، وحرر محضر بالواقعة، وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، إخطارا مفاده ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة المعصرة، لقيامهما بإستيقاف مواطنين وإيهامهم بأنهما رجال شرطة، وإستوليا منهم على (هاتفين محمولين)، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها، واعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
 
 

 


امن القاهرة

النصب على المواطنين

المعصرة

جرائم النصب

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