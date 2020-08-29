اليوم السابع
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جامعة القاهرة تواصل فتح باب التحويل للكليات إلكترونيا حتى 9 سبتمبر

السبت، 29 أغسطس 2020 06:00 ص
جامعة القاهرة تواصل فتح باب التحويل للكليات إلكترونيا حتى 9 سبتمبر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تواصل جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين فى التحويل إلى كليات الجماعة حتى 9 سبتمبر من خلال البوابة الالكترونية لخدمات طلاب جامعة القاهرة. وتوفر بوابة الجامعة الإلكترونية للخدمات الطلابية والتي تم إطلاقها بالتزامن مع التحول الرقمي في الخدمات التعليمية، خدمات إدارية وتعليمية لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية (البكالوريوس/الليسانس والدراسات العليا) وتتيح التواصل بين الهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والطلاب.
 
ويمكن لطلاب البكالوريوس والليسانس التحويل من جامعة أخرى لجامعة القاهرة إلكترونيًا بسهولة، موضحًا أن خطوات تسجيل الطلاب في خدمة التحويلات المركزية تتضمن دخول الطالب على موقع البوابة الإلكترونية والتسجيل باستخدام الرقم القومي وبياناته الشخصية، واختيار نوع التحويل الخاص به، ثم ملء استمارة التقديم الخاصة بالخدمة ورفع المستندات المطلوبة، كما يمكن للطلاب المتابعة من خلال الصفحة باستمرار.
 
وعلى الطلاب الراغبين في التحويل عليهم الحصول على بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، بشرط أن لا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية، وجيد جدًا بالنسبة لبقية الكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية، كما أوضح الدكتور الخشت أنه بالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة، فإن تحويلهم للكليات المتناظرة أو نقل قيدهم للكليات غير المتناظرة، يتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات، مضيفًا أن التحويل لبرامج الساعات المعتمدة بمختلف كليات الجامعة يتم عن طريق الجامعة.
 
وتتم التحويلات في إطار النسبة التي تحددها مجالس الكليات وفي ضوء إمكانياتها بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات، والأولوية في التحويل تكون للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، ومن يكون محل إقامتهم في النطاق الجغرافي لجامعة القاهرة. 
 

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محمد الخشت

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