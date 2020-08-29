اليوم السابع
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توقيع الكشف الطبى على 182 مواطن مجانا فى قافلة لجميع التخصصات بسفاجا

السبت، 29 أغسطس 2020 04:36 م
توقيع الكشف الطبى على 182 مواطن مجانا فى قافلة لجميع التخصصات بسفاجا جانب من اعمال القافلة الطبيه
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، تنظيم مديرية الصحة بالبحر الأحمر بقيادة الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والدكتورة نصرة سعد منسق القوافل العلاجية بالمديرية ودكتور مصطفى فوزى مدير الإدارة الصحية بسفاجا ، قافلة طيبة بقرية أم الحويطات

أوضحت رئيس مدينة سفاجا، أن مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر نظمت قافلة طبية علاجية إلى وحدة أم الحويطات الصحية بمدينة سفاجا يومى 28 و 29 من أغسطس الجارى، وأسفرت عن الكشف الطبى على 182 مواطن مجانا، فى جميع التخصصات باطنة واطفال وجراحة ونساء وتوليد و عظام واسنان ومعمل تحاليل

وأضافت رئيس المدينة أنه تم إجراء جميع الكشوفات وصرف العلاج لجميع المواطنين مجانا، ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بالملف الصحى ولضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى محافظة البحر الأحمر.

 

 

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تعقيم العيادات 

 

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سيارات القوافل الطبية

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جانب من اعمال القافلة الطبيه 

 

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جانب من اعمال القافلة الطبيه 

 

 


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