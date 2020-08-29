توفير 40 ألف وظيفة.. هكذا تحولت المحمودية من مستنقع أوبئة إلى شريان حياة

الإسكندرية جاكلين منير

يعد تطوير محور ترعة المحمودية حلما كبيرا لأهالى الإسكندرية يتحقق على أرض الواقع كأضخم مشروع قومى فى السنوات الأخيرة، والذى شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تنفيذه بناءً على تخطيط متكامل يشمل إنشاء بعض المنشآت الخدمية على طول المحور، مع توفير وسائل النقل الجماعى، والعمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية منه.

ونستعرض فى السطور التالية، كيف حول مشروع تطوير محور المحمودية الجديد، ترعة المحمودية من مستنقع أوبئة الى محور تنموى من بدء التنفيذ فى 2018

1- المحور جاء بطول 21 كيلو متر ويخدم 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية

2- المحور يتضمن 5 كبارى علوية بمسافة إجمالية 8000 متر تساهم فى حل الآزمة المرورية

3- إنشاء بحيرات صناعية لأول مرة فى المنطقة الاستثمارية بسموحة، على جانبيها سلسلة محلات تجارية لتتحول إلى منطقة استثمارية وترفيهية كبرى تخدم شرق الإسكندرية

4- إنشاء 14 مسجدا جديدا داخل المناطق التنموية بطول محور المحمودية

5- الشريان الجديد للإسكندرية يوفر 40 ألف فرصة عمل

6- يعمل على رفع كفاءة إنتاجية المياه الى 1,5 مليون متر مكعب يوميا

7- المحور يحل الأزمة المرورية للإسكندرية بإنشاء 11 كوبرى و25 محورا عرضيا و14 كوبرى للمشاة

8- المحور المرورى الجديد يتضمن 25 محورا فرعيا في نطاق الإسكندرية ويساهم فى حل مشكلة الاختناق المرورى بالشوارع الرئيسية بالمحافظة

9- المشروع يضم محورا مروريا يسع من 6 إلى 8 حارات مرورية فى كل اتجاه مع تخصيص حارة منهم لأتوبيس الكهربائى للنقل الجماعى

10- عرض الطريق مابين 80 - 120 مترا بطول المحور المرورى الجديد

11- تم استخدام 450 مُعَدّة على جانبى الترعة لإنجاز مشروع "شريان الأمل" منذ 2018 .



المساجد تزين المحور



بحيرة مجانية للمواطنين (2)



طريق محور المحمودية (1)



طريق محور المحمودية (2)



طريق محور المحمودية (3)



طريق محور المحمودية (6)



طريق محور المحمودية (8)



كبارى المشاه تلآلآ ليلا (3)



كبارى المشاه تلآلآ ليلا (4)



كبارى محور المحمودية (1)



كبارى محور المحمودية (8)



كبارى محور المحمودية (21)



معدات المشروع 2



منطقة البحيرات الصناعية (2)



منطقة البحيرات الصناعية (5)