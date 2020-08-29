تنسيق المرحلة الثانية.. تسجيل الرغبات بالموقع الإلكترونى ومعامل الجامعات

كتب ـ محمد صبحى

تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة، ينطلق خلال أيام قليلة وذلك عقب 24 ساعة من إعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق المقرر له غدا الأحد أو الاثنين، وبالتالي يتم إعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية للتنسيق أمام طلاب الثانوية العامة.

ويقول السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، إنه سيتم تطبيق نفس قواعد التنسيق المطبقة على طلاب المرحلة الأولى، من حيث تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى بالإضافة إلى إتاحة معامل التنسيق على مستوى الجامعات الحكومية.

وأضاف السيد عط فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أن تنسيق المرحلة الثانية سيتم إعلان الجدول الزمنى له بالتزامن مع إعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية، مشددا على الطلاب بضرورة تسجيل الـ 75 رغبة خلال عمليات تسجيل رغبات التنسيق ، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة تعديل الرغبات أمام الطلاب طوال الفترة المحددة بالجدول الزمنى لتنسيق المرحلة الثانية .

وعلى جانب آخر، تستعد اللجنة العليا للتنسيق، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، لعقد اجتماعها للانتهاء من ترشيحات المقبولين بالمرحلة الأولى للتنسيق بالكليات، والتي انطلقت يوم السبت 22 أغسطس، واستمرت حتى 27 أغسطس لتسجيل رغبات الطلاب للالتحاق بالكليات والجامعات للعام الجامعى 2020/2021.

وتحسم اللجنة العليا للتنسيق في اجتماعها ترشيحات الطلاب وفقا لتنسيق تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب يوم الأحد أوالإثنين المقبل بحد أقصى، على أن يتم إعلان موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية للتنسيق مع إعلان النتائج والتي من المتوقع انطلاقها في نفس اليوم إعلان نتائج المرحلة الأولى أو بعد 24 ساعة من إعلان النتائج.

وكشف مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالى، أن هناك عدد محدود من إجمالي طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والبالغ عددهم 149685 وفقا للحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات، لم يسجلوا رغباتهم خلال الفترة الزمنية المقررة للتسجيل حتى بعد قرار وزارة التعليم العالى بمد باب التسجيل يوم اضافى عن الجدول المعلن.

وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع" أن طلاب المرحلة الأولى الذين لم يسجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى للتنسيق سيتم ترشيحهم وفقا للأماكن المتبقية بالكليات بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق، خاصة وأنهم تخلفوا عن التسجيل فى الموعد المعلن من وزارة التعليم العالى.