تمديد حظر التجول فى قطاع غزة لمدة 48 ساعة أخرى بسبب فيروس كورونا

كتب محمد عبد العظيم

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية فى غزة، إياد البزم، تمديد حالة حظر التجول فى كافة المحافظات لمدة 48 ساعة أخرى اعتبارا من الليلة، في إطار جهود منع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "روسيا اليوم".

وكانت الحكومة في قطاع غزة قد أعلنت مؤخرا فرض نظام حظر تجول كامل لمدة 48 ساعة عقب تسجيل أول حالات للإصابات بفيروس كورونا المستجد خارج منطقة الحجر الصحى.

وقررت الحكومة، حسب مركز الإعلام والمعلومات التابع لها، "فرض حظر تجوال تام على جميع محافظات القطاع لمدة 48 ساعة، بما يشمل مقرات العمل الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية وإغلاق المساجد وصالات الأفراح والنوادي ومنع التجمعات".

وتابعت: "نهيب بالمواطنين عدم مغادرة منازلهم طوال الفترة المذكورة، ولحين صدور توجيهات جديدة بالخصوص، حفاظاً على صحتهم وسلامة المجتمع".

ودعت حكومة قطاع غزة "الجميع لاتخاذ أقصى درجات الحذر والمكوث فى المنازل، واتباع إجراءات السلامة، والتقيد بما يصدر عن الجهات الحكومية فقط".

وأضافت: "الجهات المختصة تتابع العمل عن كثب منذ لحظة اكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا، وتستمر في أداء واجبها والقيام بدورها وفق الخطة المعدة سلفا".