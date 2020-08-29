تقرير دولى يؤكد خسارة بريطانيا 22 مليار استرلينى بسبب توقف السياحة

كتبت آمال رسلان

اكد مجلس السفر والسياحة العالمي [WTTC] أن الانخفاض في السياحة الدولية الناجم عن Covid-19 قد يتسبب في خسارة قدرها 22 مليار جنيه إسترليني للإنفاق في اقتصاد المملكة المتحدة.

وقدر تقييم الأثر الذي أجراه المجلس أن الانخفاض في عدد السياح يمكن أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 78% في الإنفاق قدره 420 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع، و يعد هذا انخفاضًا كبيرًا ، حيث جاء 17% من إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة المتحدة من السياح الدوليين.

وقالت جلوريا جيفارا ، رئيسة المجلس لصحيفة الجارديان : "إن نقص السفر الدولي الناجم عن الوباء يمكن أن يقضي على أكثر من 22 مليار جنيه إسترليني من اقتصاد المملكة المتحدة وحده ، أي خسارة 60 مليون جنيه إسترليني يوميًا ، من الذي قد يستغرق سنوات للتعافي. كما يمكن أن يهدد مكانة لندن كواحدة من المحاور الرئيسية في العالم لسفر الأعمال والترفيه ، والتي قد تشهد تولي وجهات أخرى ".

وانتقدت جيفارا كذلك إجراءات الحجر الصحي "وقف - البدء" التي أدخلتها الحكومة ، وعدم وجود اختبار وتعقب في نقاط الدخول الدولية.

ومنذ إنشاء القائمة الخضراء الأولية للسفر ، أعادت الحكومة فرض ولايات الحجر الصحي على إسبانيا وفرنسا والبرتغال ، وسرعان ما استغنت عن الوافدين.

وأضافت: “سيكون هذا الاستثمار أقل بكثير من تأثير الحجر الصحي الفادح ، الذي سيكون له عواقب اجتماعية واقتصادية مدمرة وبعيدة المدى. سيؤدي الاختبار المستهدف والتعقب أيضًا إلى إعادة بناء ثقة المستهلك للسفر ".

وعن أسوأ سيناريو تنبأ به بحث WTTC يزعم أن ثلاثة ملايين وظيفة في قطاع السفر والسياحة قد تمحى بسبب هذا الانخفاض، ويساهم قطاع السياحة في المملكة المتحدة فى توظيف ما يقرب من أربعة ملايين ، ويشكلون 11% من إجمالي القوى العاملة و 9 في المائة من الناتج الاقتصادي.

ويمكن أن تتضرر لندن بشكل خاص ، حيث أن 85% من الإنفاق السياحي في العاصمة كان من الزوار الدوليين، و تأثرت بعض الصناعات بالفعل في المدينة حيث عادت العديد من الإيجارات قصيرة الأجل إلى السوق التقليدية.