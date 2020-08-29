اليوم السابع
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تقرير المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطل متهم بحيازة 300 جرام حشيش بالمطرية

السبت، 29 أغسطس 2020 01:00 ص
تقرير المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطل متهم بحيازة 300 جرام حشيش بالمطرية مخدر الحشيش_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية، تقرير المعمل الكيميائى بشأن تحليل عينة من 300 جرام حشيش، تم ضبطها بمعرفة رجال مباحث قسم شرطة المطرية، بحوزة عاطل قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة، حيث أمرت نيابة المطرية بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ترويج المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم الزاوية، مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة.

 

البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، وبصحبتهم قوة للحالة الأمنية، حيث اشتبهوا فى أحد الأشخاص، وبمحاولة الاقتراب منه حاول الفرار، فلاحقته القوة، وتمكنت من ضبطه، وتبين أنه "م.ح" 29 سنة عاطل، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بلغت 300 جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

 

وبمواجهته، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة القضية.

 

وأوصت المادة 33 من قانون العقوبات، بمعاقبة كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بداية من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.


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