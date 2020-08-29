تفاصيل مثيرة حول مقتل تاجر مخدرات بمنزله.. خلافات مالية وتجارة الكيف السبب

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مقتل عاطل على يد عاطلين أخرين بمنطقة بولاق الدكرور، حيث تبين أن المجني عليه له نشاط غير مشروع في تجارة المخدرات، ونتيجة ذلك النشاط حدثت خلافات مالية بينه وبين المتهمين، وظلت تلك الخلافات قائمة بينهما، حيث طالبه المتهمين برد المبالغ المالية المستحقة لهم، إلا أنه ظل يماطلهم.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين قرروا أن يضعوا حدًا لمماطلة المجني عليه، فذهبوا إليه في منزله وطالبوه برد المبلغ المالي؛ إلا أنه أخبرهم بعدم توفر المال اللازم لسداد مستحقاتهم المالية، فحدثت بينهم مشادة كلامية، دفعت المتهمين لتسديد عدة طعنات نافذة له أسفرت عن مقتله، وتركوه غارقًا في دمائه وفروا هاربين.

وتابعت التحقيقات، أن قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغًا يفيد العثور على جثة شاب متوفيًا داخل منزل، وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه شاب في العقد الرابع من عمره ومصاب بعدة طعنات نافذة في مناطق متفرقة من جسده أسفرت عن وفاته، وبمعاينة مسرح الجريمة، عثر على كمية من مخدر الحشيش الذي يتاجر فيه المتهم داخل المنزل، فتم التحفظ عليها.

وأضافت التحقيقات، أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية المتهمين، وبعد صدور أمر من النيابة العامة تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الجريمة، وصدر قرار بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضى المعارضات حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة عاطل، وتبين اتجاره بالمواد المخدرة، حيث عثر على كمية من مخدر الحشيش داخل مسكنه.

بإجراء التحريات، تبين أن شابين وراء ارتكاب الجريمة، بسبب اقتراض المجني عليه منهما مبلغ مالى، ومماطلته في سداده، مما دفعهما لارتكاب الجريمة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.