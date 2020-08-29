تفاصيل المشروعات القومية بافتتاحات الرئيس السيسى اليوم .. إنفوجراف

كتبت هند مختار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، عددا من المشروعات القومية ، وذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى مجموعة من المشروعات القومية بالمحافظة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ان قطاع البترول كان يعاني من تحديات تمويلية وهيكيلية والدولة كانت تدعمه، مشيرا إلى ان القطاع في الدول الأخرى بمثابة مورد، ولكن هذا القطاع الدولة كانت بتصرف عليه، لذلك لدينا رؤية مهمة جدا في هذا الصدد، وهى امتلاك القدرة في الاكتفاء الذاتي للمنتجات البترولية بحلول عام 2022، مضيفا: "نستورد المنتجات البترولية وهدفنا من المشروعات العملاقة هو الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات".

وأضاف رئيس الوزراء أن برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بدأ من 1981 وتم توصيل 6 ملايين وحدة سكنية، ووصل الآن 11.3 مليون وحدة، كاشفا عن تنفيذ خطة لتجاوز 18 ملايين وحدة خلال 3 سنوات.، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي في المنازل أسهل وأنظف وأيسر للمواطنين.