تعرف على خطورة البناء العشوائى والتعديات على الأراضى الزراعية والأمن الغذائى

كتب محمد عبد المجيد

كشف كريم العمدة الخبير الاقتصادى، خطورة البناء العشوائى على الأراضى الزراعية ، الذى تصاعد منذ عام 2011 بصورة كبيرة ممتدة ، موضحا أن التعدى على الأراضى الزراعية يؤثر على الأمن الغذائى ، مشددا على أهمية ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اليوم السبت ، على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية ، حيث شدد على أن ملف التعديات والبناء غير المخطط يهدد الدولة .



وقال كريم العمدة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت التي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم ، على قناة إكسترا نيوز، أن قانون التصالح في البناء سوف يقنن آليات البناء، مؤكدا أن هناك مخالفات لن يتم التصالح فيها، مشيرا الى أن الخسائر الاقتصادية التي تنتج عن التوسع العشوائى والبناء المخالف، تتمثل فى أن البنية التحتية للطرق والمياه والكهرباء لا تتناسب مع النمو الكبير الذى يحدث بشكل مخالف ما ينتج عنه انقطاع الكهرباء والمياه بشكل متواصل، لافتا الى أنه عندما يتم إنشاء محطة تحلية مياه أو كهرباء يتم وضع طاقة استيعابية لها، ويطرح السؤال هل ستتناسب مع السكان أم لا، وغيرها فى المشروعات الخدمية



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، افتتح اليوم السيت ، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.



وكشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن حجم استهلاك البنزين يصل إلى 7 ملايين طن، ووصل إلى 6.6 ملايين طن بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الإسكندرية توفر 35% من احتياجات البنزين والسولار على مستوى الجمهورية، حيث تحتوى على 6 مصافى تكرير و3 مجمعات بتروكيماويات، و45% من طاقة التكرير فى مصر.



وأضاف "الملا" خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر كانت تستورد 3 ملايين طن، انخفض بعد ذلك بنسبة 50% أى بواقع 1.5 مليون طن، بسبب تنفيذ عدة مشروعات بالقطاع، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك وتصحيح التسعير وترشيد الدعم.