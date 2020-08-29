تعرف على تفاصيل المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

يعد مشروع تبطين الترع بمحافظة أسيوط، بمثابة نقلة حضارية تسعى إليها الحكومة المصرية فى قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع، والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضاري يساعد على تحسين البيئة، والحد من التلوث وصولاً إلى مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى تلك المناطق المحرومة. واليوم السابع يقدم في 10 نقاط تفاصيل مشروع تبطين الترع بمحافظة أسيوط.

المشروع ضمن خطة وزارة الري خلال الفترة القادمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة .

يصل عدد الترع التي سيتم تبطينها في المرحلة الأولى نحو 23 ترعة على مستوى المحافظة.

.تصل التكلفة الإجمالية لعدد الترع التي سيتم تبطينها إلى 400 مليون جنيه.

.المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع تنفذه وزارة الري والموارد المائية .

يهدف مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه .

.يقلل المشروع بشكل كبير من نسبة الفاقد في المياه ويساعد على وصول المياه إلى نهايات الترع .

يساعد المشروع على حل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع الذين كانوا يعانون من ضعف المياه.

الدولة تشدد على المتابعة المستمرة لتنفيذ الاعمال والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية.

هناك متابعة مستمرة للتنفيذ ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة تحت اشراف مسئولي الري ورؤساء المراكز والاحياء.