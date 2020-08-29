تشغيل تجريبى لقسم الغسيل الكلوى للأطفال بمستشفى النصر ببورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

شهدت مستشفي أطفال النصر التخصصي اليوم التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوي للأطفال حيث أجريت أول عملية للغسيل الكلوي بنجاح لإحدى الأطفال.

وكان محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، قد اصدر توجيهاته بسرعة اعداد وتشغيل وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بالمستشفي استجابة إلي مطلب الأهالي، وذلك لتوفير كافة سبل الراحة للأطفال المرضي وذويهم وتوفير مشقة السفر الي خارج بورسعيد لعمل جلسات الغسيل.

وتابع اللواء محمد عامر، المستشار الفني للمحافظة أعمال تركيب وحدات المياة والخدمات اللوجستية بالوحدة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر إلي الدكتور عادل تعيلب، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية والدكتور أحمد حسن وكيل وزارة الصحة. والدكتور قطب السيد، مدير عام المستشفي علي جهودهم بسرعة تجهيز وتشغيل الوحدة واستقبال جلسات الغسيل للأطفال، مشيدًا بجهود المشاركة المجتمعية في توفير وحدات معالجة المياة لقسم الغسيل.