اليوم السابع
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تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ميانمار

السبت، 29 أغسطس 2020 10:27 م
تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ميانمار كورونا - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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سجلت ميانمار 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، السبت، في أكبر زيادة يومية بالدولة الواقعة جنوب شرق آسيا بعد أسابيع لم تسجل فيها أي إصابات محلية. ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإنه تم تسجيل معظم حالات الإصابة الجديدة في الآونة الأخيرة فى سيتوى عاصمة ولاية راخين التي تمزقها الصراعات وفرضت السلطات فيها عزلا عاما وحظرا للتجول.

معدل الإصابة في ميانمار محدود نسبيا، مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة منذ تسجيل الحالة الأولى فيها في مارس، حيث توفى بالمرض 6 أشخاص فقط وبلغ إجمالى عدد حالات الإصابة 733.


ميانمار

كورونا

ازمه كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

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