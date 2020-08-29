ترعة المحمودية من مستنقع أوبئة لمحور تنموى وشريان حياة.. فيديو

الإسكندرية - جاكلين منير

استطاعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تحقيق حلم محافظة الإسكندرية، فى تنفيذ أضخم مشروع قومى فى السنوات الأخيرة، وهو تطوير محور المحمودية، والذي شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تنفيذه بناءً على تخطيط متكامل يشمل إنشاء بعض المنشآت الخدمية على طول المحور، مع توفير وسائل النقل الجماعى، والعمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية منه

وفى هذا الفيديو، نتعرف معا كيف حول مشروع تطوير محور المحمودية الجديد، ترعة المحمودية من مستنقع أوبئة إلى محور تنموى من بدء التنفيذ فى 2018.