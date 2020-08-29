اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 11:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ترعة المحمودية من مستنقع أوبئة لمحور تنموى وشريان حياة.. فيديو

السبت، 29 أغسطس 2020 10:08 ص
ترعة المحمودية من مستنقع أوبئة لمحور تنموى وشريان حياة.. فيديو محور المحمودية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استطاعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تحقيق حلم محافظة الإسكندرية، فى تنفيذ أضخم مشروع قومى فى السنوات الأخيرة، وهو تطوير محور المحمودية، والذي شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تنفيذه بناءً على تخطيط متكامل يشمل إنشاء بعض المنشآت الخدمية على طول المحور، مع توفير وسائل النقل الجماعى، والعمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية منه

وفى هذا الفيديو، نتعرف معا كيف حول مشروع تطوير محور المحمودية الجديد، ترعة المحمودية من مستنقع أوبئة إلى محور تنموى من بدء التنفيذ فى 2018.

 


ترعة المحمودية

محور المحمودية

تطوير محور المحمودية

المشروعات القومية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحلم أصبح حقيقة.. محور المحمودية أكبر مشروع قومى بالإسكندرية منذ سنوات.. مجموعة من الكبارى العلوية بطول 8000 متر.. 14 منطقة تنموية وكوبرى للمشاة بتصميم معمارى مميز.. ومنطقة استثمارية تضم 3 بحيرات صناعية.. صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 04:03 م

وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير قطعتي أرض لشركات قطاع الأعمال بمحور المحمودية

الجمعة، 28 أغسطس 2020 11:03 ص

محافظ الإسكندرية: متابعة مستمرة لإزالة المخالفات بمحور المحمودية المرورى

الأحد، 23 أغسطس 2020 06:38 م

محور المحمودية يتزين بـ14 مسجدا على التراث الإسلامى المميز.. الدولة أقامت المساجد الجديدة بالتزامن مع إنشاء المشروع القومى.. مساحة كل مسجد تصل لـ1000 متر.. ومجهزة بمصاعد لكبار السن وقاعات عزاء وأفراح.. صور

الخميس، 20 أغسطس 2020 12:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة