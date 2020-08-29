ترامب يعلن "لويزيانا" منطقة كوارث قبل زيارته للولاية لتفقد آثار إعصار لورا

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ولاية لويزيانا منطقة "كوارث"، وذلك قبل زيارته للولاية فى نهاية هذا الأسبوع، لتفقد الأضرار الناجمة عن إعصار لورا.

وتتيح حالة اعلان الكوارث تمويل فيدرالى للمنطقة المتضررة، والتى كانت فى المسار المباشر للعاصفة.

ووفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، يمكن أن تشمل المساعدة منحًا للإسكان المؤقت وإصلاحات المنازل، وقروضًا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافى من آثار الكارثة.

يعتقد أن إعصار لورا، وهو إعصار من الفئة 4 أقوى من إعصار كاترينا المدمر في عام 2005، حيث ضربت العاصفة الشاطئ يوم الخميس ، حاملة معها سرعة رياح مستدامة بلغت 150 ميلاً في الساعة.

قال ترامب يوم الخميس إنه يعتزم السفر إلى لويزيانا وتكساس في نهاية هذا الأسبوع لتفقد الأضرار الناجمة عن العاصفة.

كما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن عدد القتلى من العاصفة يبلغ 14 وأكثر من نصف الوفيات ناتجة عن التسمم بأول أكسيد الكربون من استخدام المولدات، وأفادت وزارة الصحة في لويزيانا أن أكثر من 220 الف ساكن بلا ماء، وهو أمر من المتوقع أن يستغرق أسابيع ، إن لم يكن شهورًا لمعالجته.