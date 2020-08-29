وكالات الأنباء

أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن تقديره لرئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى فور إعلان الأخير تنحيه عن منصبه لأسباب صحية، وقال ترامب إنه يتمتع بعلاقة صداقة طيبة مع آبي، مضيفا أنه يشعر بالحزن الشديد تجاه تنحيه عن رئاسة الوزراء، لأنه "محب لبلاده" على حد وصفه.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أن آبي أحب بلده بشدة وأنه يعتزم الاتصال به.

وأعلن آبي أمس الجمعة أنه سيستقيل من منصبه لاعتلال صحته بعد معاناة طويلة مع التهاب القولون التقرحي لينهي بذلك أطول فترة لرئيس وزراء ياباني.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلا عن مصادر حكومية غير محددة أن فريق آبي يرتب للاتصال الهاتفي يوم الاثنين. وامتنع مسؤول في وزارة الخارجية عن التعقيب.