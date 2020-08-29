اليوم السابع
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ترامب يشيد بالمؤتمر الانتخابي للحزب الجمهورى ويؤكد على حضور 147.9 مليون شخص

السبت، 29 أغسطس 2020 02:56 م
ترامب يشيد بالمؤتمر الانتخابي للحزب الجمهورى ويؤكد على حضور 147.9 مليون شخص دونالد ترامب
ريهام عبد الله

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أشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بنجاح المؤتمر الانتخابى للحزب الجمهورى، قائلا: "كان لدينا 147.9 مليون شخص، المؤتمر الوطنى الجمهورى ألقى المؤتمر الوطنى الديمقراطى بعيدا، كان نجاحا باهرا".

 

وقال ترامب فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر: "نجاح باهر، على الرغم من وجهات نظر الديمقراطيين عبر التلفزيون وترويج الكذب عبر الإنترنت، كان لدينا 147.9 مليون، فجر المؤتمر الوطني الجمهوري المؤتمر الوطني الديمقراطي بعيدًا، ولا يوجد مقارنة، 3 نوفمبر".

 

وتابع :"حملتي الانتخابية، وعلى الرغم من كل الأخبار المزيفة والكتب المزيفة والتقارير المثيرة للشفقة المكتوبة عني وعن الحملة، إلا أنها تحمل روحًا وحماسًا أكبر من أي وقت مضى، بما في ذلك حملتى الرائعة عام 2016!".

 

ترامب
ترامب

 

ومن جهة أخرى أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته في الفوز بالانتخابات الرئاسية المرتقبة، مجدداً الهجوم على منافسه جو بايدن، وذلك في تجمعاً مع أنصاره في نيوهامبشاير، منذ قليل. وقال ترامب لدي وصوله نيو هامبشاير: "أشعر بالسعادة بعد قبولي لترشيح الحزب ‏الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة.. لا أشك في الفوز أبدا ولا أنتم كذلك".‏
 
 
وسخر ترامب من منافسه الديموقراطي قائلا: "جو النائم قرر الخروج ليجتمع مع أنصاره ‏بعد 10 أيام.. أنه وقت لا نهائي"‏، ولاحظ ترامب خلال التجمع الانتخابي عدم ارتداء كثيرين للأقنعة الطبية، وهو ما دفعه لمطالبتهم بارتدائها حرصاً على سلامتهم.
 
 
كان ترامب قد ألقى فجر أمس الجمعة خطاب قبوله ترشح الحزب الجمهوري لولاية رئاسية ثانية، محذرا من أنه "لن يكون هناك أي شخص آمناً في حال فوز بايدن بالرئاسة".
 
 
وأثناء إلقاء خطاب قبول إعادة ترشيح الحزب الجمهوري مباشرة من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض أثناء اختتام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري أكد الرئيس أن "جو بايدن ليس منقذًا لروح أمريكا - إنه المدمر لوظائف أمريكا، وإذا أتيحت له الفرصة، فسيكون المدمر للعظمة الأمريكية. 

ترامب

دونالد ترامب

حملة ترامب الانتخابية

الحزب الديمقراطى

الحزب الجمهورى

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