ترامب يشرف على جهود إعادة خدمات المياه والكهرباء بـ"لويزيانا" بعد إعصار لورا

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته في ولاية لويزيانا التي يزورها لتفقد الأوضاع هناك بعد إعصار لورا المدمر، إنه يشرف بنفسه على أعمال إعادة خدمات المياه والكهرباء للسكان في أسرع وقت ممكن.

وتأتي زيارة الرئيس ترامب بعد يومين من اجتياح العاصفة من الفئة الرابعة ساحل الخليج في لويزيانا بالقرب من حدود تكساس، حيث توفي ما لا يقل عن 12 شخصًا في لويزيانا بسبب العاصفة وتوفي أربعة على الأقل في تكساس، معظمهم بسبب سقوط الأشجار على المنازل أو التسمم بأول أكسيد الكربون من المولدات.

وتم الإبلاغ عن أكثر من 400000 انقطاع للتيار الكهربائي في جميع أنحاء لويزيانا حتى صباح يوم السبت وتم الإبلاغ عن 88000 حالة أخرى في جنوب شرق ولاية تكساس.

كانت لورا سابع عاصفة مسماة تضرب الولايات المتحدة هذا العام ، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا لسقوط الأراضي الأمريكية بنهاية أغسطس. ضربت الولايات المتحدة بعد مقتل ما يقرب من عشرين شخصًا في هايتي وجمهورية الدومينيكان.