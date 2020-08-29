ترامب الابن يتهكم على مناصرى جو بايدن بارتدائهم للكمامة الطبية.. صورة

كتب آسر أحمد

يواصل ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سخريته من المرشح الرئاسي جو بايدن، ومناصريه، في منشوراته عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، حيث كتب بوست ساخر قائلاً: "إذا كنت تقود سيارتك بمفردك وما زلت ترتدي كمامة فلن تحتاج إلى وضع ملصقات بايدن على سيارتك، نحن نعرف ذلك".

وعلى جانب آخر، تعهد رئيس الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، بالتزام الحياد في الانتخابات الرئاسية المقررة نوفمبر المقبل، التي يسعي خلالها الرئيس دونالد ترامب للفوز بولاية رئاسية ثانية، أمام منافسه الديمقراطي، جو بايدن نائب الرئيس السابق باراك أوباما.

وقال ميلي بحسب ما نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن الجيش لن يلعب أي دور في حل ‏أي خلاف بشأن الانتخابات، وفي حال وجود نزاع حول بعض ‏جوانب الانتخابات، فإن المحاكم الأمريكية والكونجرس مطالبين بموجب القانون بحل أى ‏نزاعات وليس الجيش الأمريكي. وأضاف: "أنا لا أتوقع أي دور للقوات المسلحة الأمريكية في ‏هذه العملية"‏.