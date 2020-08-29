تخصيص 19 مركزًا لاستلام الأقطان بالآلية الجديدة فى محافظة البحيرة

كتب عبد الحليم سالم

حددت وزارة قطاع الأعمال العام، 50 مركزًا بمحافظات الفيوم وبنى سويف والشرقية والبحيرة، لتداول الأقطان وفق الآلية الجديدة، وتم تحديد الـ50 مركزًا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين موزعة على المراكز الإدارية بالمحافظات الأربع، وفقا للمساحات المزروعة بالقطن بواقع 19 مركزًا في البحيرة، حيث سيتم استلام الأقطان بالتنسيق مع شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس في محافظة البحيرة.

1 - مركز إدكو سيتم استلاك الأقطان بمركز تجميع ديبونو.

2- المحمودية سيتم استلام في أبو دمين.

3 - كفر الدوار سيتم الاستلام في فيشا "اصلاح" والعكريشة والاتربى وسيدى غازى والجلاء "الدشوى".

4 - دمنهور سيتم الاستلام في الصفاصيف.

5 - الدلنجات، كوم حمادة، ايتاى البارود في مركز تجميع المسين.

6 - أبو المطامير في مركزى هيئة التدريس والطويل.

7 - أبو حمص في قرية برسيف، النخلة البحرية، طلمبات برسيف، كوم القناطر، بطورس، أبو هواش.

8 - حوش عيسى في الكوم الأخضر.

9- شبراخيت والرحمانية في مركز تجميع محلة بشر.

يشار أنه ستفتح مراكز التجميع في الفيوم وبني سويف (وجه قبلي) أبوابها بداية من أول سبتمبر حتى نهاية أكتوبر المقبل، وفي الشرقية والبحيرة (وجه بحري) من منتصف سبتمبر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

ووفقا للنظام الجديد، سيقتصر التداول في المحافظات الأربع على مراكز التجميع المشار إليها ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزراع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مراكز التجميع في مزادات علنية، بالإضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التي ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، دون السماح بإنشاء أي حلقات أو مراكز تجميع بخلاف مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية.