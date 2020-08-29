اليوم السابع
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تحرير 4 محاضر لأصحاب محلات جزارة مخالفة بإدفو فى أسوان.. صور

السبت، 29 أغسطس 2020 09:46 م
تحرير 4 محاضر لأصحاب محلات جزارة مخالفة بإدفو فى أسوان.. صور جانب من الحملة
أسوان- صلاح المسن

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نظمت مديرية الطب البيطرى بأسوان اليوم بقيادة الدكتور أحمد صالح مدير مديرية الطب البيطرى بأسوان، حملة مكبرة للمرور على محلات الجزارة وشوادر اللحوم والأسماك وثلاجات حفظ وبيع اللحوم، بنطاق مدينة إدفو شمال محافظة أسوان.

وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، حيث تم تحرير 4 محاضر جنح لأصحاب محلات الجزارة للمخالفة الصحية والبيطرية وذلك وسط مشاركة من مسئولى إدارة إدفو البيطرية، ويأتي تنظيم هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة السيد القصير، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وبمتابعة من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطرى بأسوان وتم تكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين .للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي لمكافحة الذبح خارج المجازر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، مع مديريات الطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية، تكثيف لجانها البيطرية اليومية المفاجئة، بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، على مجازر اللحوم وأسواق ومنافذ بيع اللحوم والأسماك ومنتجاتها، وأماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من الغش، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.

 

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