اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 11:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تجديد شبكة الكهرباء ومبنى البريد بقرية القلمون مركز الداخلة بالوادى الجديد

السبت، 29 أغسطس 2020 11:48 ص
تجديد شبكة الكهرباء ومبنى البريد بقرية القلمون مركز الداخلة بالوادى الجديد شبكة كهرباء - أرشيفية
الوادى الجديد- فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، عن تجديد شبكة الكهرباء ومبنى البريد بقرية القلمون والقرى التوابع لها، وأكد الدكتور نبيل حنفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادى الجديد، إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بقرية القلمون من خلال تركيب 400 عمود إنارة بقرية القلمون وقرى عين القضا والرخا التابعة لها.

وأكد رئيس المركز على تركيب 2 محول كهرباء قدرة 500 كيلو فولت أمبير، بوسط قرية القلمون، ومحول ثالث لرفع قدرة محطة تنقية مياه الشرب بالقرية، بالإضافة لتركيب 3 محولات أخرى فى القرى الثلاث التابعة للوحدة المحلية لقرى القلمون.

أضاف نبيل، أنه جرى الانتهاء من تطوير وتجديد مبنى مكتب البريد بمعرفة الهيئة القومية للبريد، بتكلفة 2 مليون جنيه، بالإضافة للانتهاء من إقامة وتجهيز مبنى الوحدة المحلية لقرى القلمون بمعرفة مديرية الإسكان بتكلفة مليون و200 الف جنيه.

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

الوادى الجديد

الداخله

قريه القلمون بالداخله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الوادي الجديد يلتقى وفد صندوق تحيا مصر لتسليم وحدات تجارية بالخارجة والداخلة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 07:27 م

رئيس مركز الداخلة يتفقد المشروعات الخدمية التنموية بقرية عزب القصر.. صور

الخميس، 20 أغسطس 2020 06:49 م

"رسموها بقلب واحد".. أول صور لجداريات وأسقف كنيسة مارى جرجس بالداخلة تعكس الوحدة الوطنية بين أبناء الوادى الجديد.. زين الدين ومكارى رسما السيد المسيح والعائلة المقدسة.. أحمد: المسلمين والأقباط سيظلون فى ترابط

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 03:00 م

نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد أعمال إنشاء المعهد الفنى الصحى بالداخلة

الخميس، 06 أغسطس 2020 06:05 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة