تجديد شبكة الكهرباء ومبنى البريد بقرية القلمون مركز الداخلة بالوادى الجديد

الوادى الجديد- فريق المحافظات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، عن تجديد شبكة الكهرباء ومبنى البريد بقرية القلمون والقرى التوابع لها، وأكد الدكتور نبيل حنفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادى الجديد، إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بقرية القلمون من خلال تركيب 400 عمود إنارة بقرية القلمون وقرى عين القضا والرخا التابعة لها.

وأكد رئيس المركز على تركيب 2 محول كهرباء قدرة 500 كيلو فولت أمبير، بوسط قرية القلمون، ومحول ثالث لرفع قدرة محطة تنقية مياه الشرب بالقرية، بالإضافة لتركيب 3 محولات أخرى فى القرى الثلاث التابعة للوحدة المحلية لقرى القلمون.

أضاف نبيل، أنه جرى الانتهاء من تطوير وتجديد مبنى مكتب البريد بمعرفة الهيئة القومية للبريد، بتكلفة 2 مليون جنيه، بالإضافة للانتهاء من إقامة وتجهيز مبنى الوحدة المحلية لقرى القلمون بمعرفة مديرية الإسكان بتكلفة مليون و200 الف جنيه.