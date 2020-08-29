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تجديد حبس عامل 15 يوما لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى العياط

السبت، 29 أغسطس 2020 02:03 م
تجديد حبس عامل 15 يوما لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى العياط حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، حبس عامل متهم بقتل زوجته فى العياط بعدما سدد لها 3 طعنات أثناء سيرها بالشارع، بعد ترك مسكن الزوجية، بسبب خلافات أسرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
 
 
واعترف المتهم بقتل زوجته فى العياط، بالاتهامات المسندة إليه، مبررًا إقدامه على ارتكاب الجريمة؛ بسبب وجود خلافات أسرية بينهما، وقال إنه أعد سلاح أبيض "سكين" واستخدمه فى طعن المجني عليها، بعدما ترصد لها أثناء تواجدها فى الشارع، متابعا أنه قتل زوجته "المجني عليها" بعدما تركت منزل الزوجية ورفضت العودة إلى المنزل.
 

تلقى مركز شرطة العياط بلاغا يفيد مقتل ربة منزل بقرية تابعة لدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات بإشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، تبين أن عاملا قتل زوجته خلال سيرها بالشارع، لتركها مسكن الزوجية نتيجة خلافات أسرية بينهما، وسدد لها 3 طعنات.

 

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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