تجديد حبس عاطل بتهمة ترويج مخدر الفودو فى المطرية 15 يوما

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة مخدر الفودو بدائرة القسم، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ضبط كمية من مخدر الفودو "وزنت واحد كيلو جرام" - مبلغ مالى ، سلاح أبيض، ميزان حساس هاتف محمول، بحيازة عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المطرية، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بهدف الاتجار بهآ.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه ، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.