تجديد حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، كونا تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية، أثناء سيرهما بتوك توك مسروق بأحد شوارع منطقة عين شمس.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا من المقدم احمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس مفاده ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية،، حال استقلالهما مركبة "توك توك" وسيرهما عكس الإتجاه.

بمناقشتهما عن مصدر المركبة المضبوطة بحوزتهما أقرا بسرقتها من دائرة قسم شرطة المطرية بأسلوب "توصيل الأسلاك" "مبلغ بسرقتها"، كما أضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، وإعترفا بإرتكاب واقعة سرقة مركبة "توك توك" أخرى بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط المركبة الثانية المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهما، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المركبتين واتهموهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.