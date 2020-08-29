تأجيل محاكمة قاتل طليقته بسكين أمام زوجها الثانى في العاشر من رمضان

الشرقية -فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل محاكمة المتهم بقتل طليقته أمام زوجها الثانى، انتقاما منها، لدور شهر أكتوبر المقبل، لحضور المحامى الأصيل.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدي، ومحمد بده، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 2383 لسنة 2020 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، ليوم 16 ديسمبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من الرائد محمد عبد الغفار، رئيس مباحث القسم، يفيد وصول" إيمان أ ي" 32 سنة ربة منزل لمستشفى التأمين جثة هامدة، أثر إصابتها بطعنة نافذة بالجسد.

وتوصلت تحريات مباحث قسم ثانى العاشر، إلى قيام " عبد الله ح أ" 52 سنة عامل بأحدى شركات الغزل والنسيج مقيم ههيا، طليق المجنى عليها بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما ، وأقر فى التحقيقات أنه سافر للعمل فى دولة السعودية منذ 12 سنة، وكان يرسل للمجنى عليها مبالغ مالية، ولديه منها طفلين، وفؤجئ عند عودته لمصر، بقيامها برفع دعوى للطلاق، وتزوجت من شخص آخر يدعي" محمد ص" وقامت بشراء شقة من تحويشة عمرى، وتواصل مع أسرتها لوضع حل وحصوله على فلوسه وتحويشة عمري.

وتابع أنه كان على موعد للتفاهم مع زوجته وحصوله على حقه فى جلسة ودية بحضور زوجها الثاني، وأثناء الحوار حدثت مشادة تطورت إلى مشاجرة قام زوجها بإستلال سكين من النيش وحاول طعنه بها، فأخذها منه وحاول الدفاع عن نفسى فأصابت المجنى عليها، وتم القبض على المتهم وإحالته من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق.