يُذكر أن الرئيس الروسي كان قد بعث ببرقية تهنئة للوكاشينكو، بعد إعلان فوزه في الانتخابات يوم 9 أغسطس الجاري.

وتشهد بيلاروسيا منذ إعلان نتائج هذه الانتخابات احتجاجات للمعارضة، التي لم تعترف بفوز لوكاشينكو.

وعلى خلفية هذه الاحتجاجات، أعلنت عدد من الدول الغربية عدم اعترافها بنتائج الانتخابات على اعتبار أنها لم تكن حرة ولا نزيهة، كما هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بيلاروسيا.