اليوم السابع
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بطريرك الكاثوليك يكرم خريجى الثانوية العامة والدبلومات الفنية بكنيسة السجود

السبت، 29 أغسطس 2020 11:05 م
بطريرك الكاثوليك يكرم خريجى الثانوية العامة والدبلومات الفنية بكنيسة السجود بطريرك الأقباط الكاثوليك يكرم خريجى الثانوية العامة
كتب مايكل فارس

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كرم الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بحضور الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، مساء اليوم السبت، أبناء وبنات كنائس القاهرة بالإيبارشية البطريركية، خريجي المرحلة الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وذلك بكنيسة عذراء السجود والقديسة هيلانة .
 
بدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها البطريرك، بمشاركة الأب جورج جميل راعي الكنيسة، والأب القمص بيشوي فوزي راعي كنيسة السيدة العذراء بالقللي، والوكيل البطريركي بالقاهرة، والأب فرنسيس وحيد راعي كنيسة العذراء الحبل بلا دنس بالدخيلة بالإسكندرية، ومسؤول لجنة الشباب بالإيبارشية البطريركية، ولفيف من الآباء الكهنة، بالإضافة إلى خورس شمامسة الكنيسة وشعب الرعية، ومسؤولي المرحلة الثانوية بالكنائس، والشباب المحتفي بهم.
 
وألقي الأنبا إبراهيم إسحق  كلمة العظة، والتي بدأها بالتعبير عن سعادته بتواجده في هذا الاحتفال، كما وجه الشكر للأب جورج جميل علي استقباله للرعايا والشباب في هذا اليوم، وقدم البطريرك أيضًا الشكر للأب فرنسيس وحيد علي مجهوداته من أجل خدمة لجنة الشباب الإيبارشي، كما شكر الأنبا باخوم الآباء الكهنة علي حضورهم، كما أشار نيافته إلي الدور الفعال والهام لأولياء الأمور مع أبناءهم وبناتهم في هذا العام الاستثنائي، وفي كلمته، حث  الأنبا باخوم الشباب حول التمسك بمشيئة الرب في حياتهم "المشروع الإلهي في حياة الشباب"، وفي نهاية القداس، ألقي  البطريرك كلمة قدم فيها التهنئة للشباب علي التفوق، كما عضدهم حتي يكونوا أشخاص مميزين.
 
وفي كلمته، أشار الأب فرنسيس وحيد،  مسؤول لجنة الشباب إلي أهمية التكوين الروحي لمسؤولي الشباب، مما يعود بالنفع على الشباب المخدومين.
 
تضمن الاحتفال أيضًا، توزيع الهدايا التذكارية علي الشباب، كما تم التقاط الصور التذكارية مع غبطة البطريرك ونيافة الأنبا باخوم، والآباء الكهنة الحاضرين.
 
واختتمت صلاة القداس الإلهي والاحتفال بالبركة الرسولية.
 
 
 

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الثانويه العامه

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