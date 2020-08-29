بريطانيا تخطط لتسريع لقاح كورونا بمنحه موافقة طارئة وتدريب الطاقم الطبى

كتبت فاطمة خليل

تضع الحكومة البريطانية قواعد جديدة لتسريع أى لقاح لفيروس كورونا من خلال منحه موافقة طارئة، عندما يتبين فى النهاية أنه آمن ويحمى المرضى من الفيروس الذى يهدد الحياة ويمكن للتغيير فى القوانين الحالية أن يسمح لبريطانيا بتجنب الروتين الذى تفرضه وكالة الأدوية الأوروبية والحصول على لقاح سريع، دون انتظار موافقة الاتحاد الأوروبى.

وبحسب جريدة "دايلي ميل" البريطانية تقوم الحكومة أيضًا بتدريب جيش من العاملين في المجال الطبي ليكونوا قادرين على إعطاء اللقاح من أجل تسريع عملية إنتاج اللقاح، ويمكن أن يشمل ذلك الصيادلة والقابلات والمسعفين وأخصائيى العلاج الطبيعى والمعالجين المهنيين وحتى الأطباء البيطريين، ومن المقرر أن يتم تدريبهم بحلول أكتوبر.

ويتقدم السباق لإيجاد لقاح لـ Covid-19، حيث يصمم العلماء فى جميع أنحاء العالم ويختبرون العشرات من المرشحين على أمل أن ينجح اللقاح ويضع نهاية للوباء.

وواحدة من أكثر اللقاحات الواعدة التى يتم تطويرها فى المملكة المتحدة لقاح جامعة أكسفورد وهو بالفعل فى تجارب بشرية واسعة النطاق لاختبار فعاليته.

وعندما يتبين فى نهاية المطاف أن أحد هذه اللقاحات فعال وآمن، فسوف يتسابق المسئولون لإيصاله إلى أكبر عدد ممكن من الناس لتجنب موجة أخرى مدمرة من الوفيات مثل تلك التى عانت منها بريطانيا هذا الربيع، عندما توفى 40 ألف مريض مصاب.

وقال مسئولون إنه من غير المتوقع العثور على لقاح آمن حتى عام 2021، لكن تضع بريطانيا خطط طوارئ الآن في حالة إيجاد لقاح قبل ديسمبر العام الجاري.

وقال نائب كبير المسئولين الطبيين في إنجلترا، الدكتور جوناثان فان تام: "نحن نحرز تقدمًا في تطوير لقاحات Covid-19 التي نأمل أن تكون مهمة في إنقاذ الأرواح وحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والعودة إلى طبيعتها في المستقبل".

إذا قمنا بتطوير لقاحات فعالة، فمن المهم أن نجعلها متاحة للمرضى في أسرع وقت ممكن لكن بمجرد تلبية معايير السلامة الصارمة.

وتشمل المقترحات طرقًا لتحسين الوصول وضمان حماية أكبر عدد ممكن من الأشخاص من Covid-19 والإنفلونزا دون التضحية بالحاجة المطلقة لضمان أن يكون أي لقاح مستخدم آمنًا وفعالًا.

ولن تختصر القواعد الجديدة التي تتم صياغتها المسار الذي يجب أن يسلكه اللقاح قبل الموافقة عليه للاستخدام البشري، ولا يزال يتعين استكمال التجارب السريرية الصارمة.

ومن المفترض، بدلاً من ذلك، تسريع عملية الموافقة من خلال منح وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة (MHRA) سلطة إصدار "تصريح مؤقت" دون انتظار الحصول على ترخيص كامل من أوروبا.

القواعد خلال الفترة الانتقالية لبريكست - التي لا تنتهي حتى عام 2021 - تعني أن أي دواء جديد لفيروس كورونا يجب أن يكون مرخصًا من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

لكن القاعدة الجديدة - التي يعقد المسئولون بشأنها مشاورات لمدة ثلاثة أسابيع - تعني أنه إذا أثبت العلماء أن لقاحهم يعمل وأنه آمن ، يمكن للوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية ببريطانيا الموافقة عليه واستخدامه في بريطانيا قبل ترخيصه من قبل الاتحاد الأوروبي.

لن يؤدي هذا إلى قطع تجارب السلامة القصيرة أو أي عمل علمي، ولكنه سيعني أنه يجب القيام بأوراق أقل قبل استخدام اللقاح.

قال الدكتور كريستيان شنايدر، مدير المعايير في الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية ببريطانيا: "في حين أن نظام الترخيص الحالي أو نظام المملكة المتحدة الجديد من العام المقبل، هو الطريق المفضل والمتوقع لتزويد أي لقاح، فإن هذه الإجراءات الجديدة ستعزز النظام التنظيمي والقدرة على حماية الصحة العامة.

تجري صياغة القواعد الآن في حالة العثور على لقاح فعال قبل نهاية العام، بينما لا تزال فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مستمرة.

ويأمل مصنعو الأدوية في أن تنجح هذه اللقاحات لدرجة أنهم يصنعون بالفعل الملايين منها دون معرفة ما إذا كان سيتم استخدامها أم لا.

بالإضافة إلى تسريع عملية نقله من المختبرات إلى المرضى، تخطط الحكومة البريطانية لتسريع برنامج التطعيم بمجرد أن يبدأ.

وستقوم بذلك من خلال تدريب أعداد كبيرة من الموظفين على إعطاء اللقاحات حتى يكون هناك تدفق مستمر للقاحات التي يتم إعطاؤها.