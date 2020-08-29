بروتوكول بين البيئة وجامعة القاهرة لاستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة

كتبت آية دعبس

وقعت الدكتورة إيناس أبوطالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون للبيئة والدكتور حسام الدين أحمد عبدالفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ممثلة فى صندوق حماية البيئة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة بهدف تقديم الدعم والمساعدة فى تنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة وفقا لرؤية مصر المستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تقديم وزارة البيئة من خلال صندق حماية البيئة الدعم المالى اللازم لمشروعات كلية الهندسة وتشجيع الابتكار فى مجال إنتاج واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة كالطاقة الشمسية وغيرها على أن يكون معيار اختيار المشروعات المستهدف تمويلها عائد بيئى واضح يساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى وأهداف الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة فى مجال حماية البيئة.

ويأتى ذلك فى اطار استراتيجية وزارة البيئة لدعم المشروعات البيئية الرائدة وتكاملها مع خطة الدولة المصرية فى الاستفادة من المخلفات الزراعية والصناعية.

ويتضمن البروتوكول إتاحة امكانيات وموارد وزارة البيئة فى دعم وتنفيذ مشروعات كلية الهندسة بأفضل مستويات الصناعة لإنتاج واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة وتحويل أفكار الشباب المتميزة لمشروعات قابلة للتنفيذ من أجل الحفاظ على البيئة من التلوث.

يذكر أن ذلك يأتى فى إطار قيام صندوق حماية البيئة بتحقيق أهدافه المنصوص عليها فى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والتى منها تمويل المشروعات التجريبية والرائدة فى مجال حماية الثروات الطبيعية وحماية البيئة من التلوث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمويل الدراسات اللازمة لإعداد البرامج البيئية ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئى والمشاركة فى تمويل مشروعات حماية البيئة التى تقوم بها أجهزة الإدارة المحلية والجمعيات الأهلية ويتوافر لها جزء من التمويل من خلال المشاركة الشعبية ومشروعات مكافحة التلوث طبقا للأولويات التى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.