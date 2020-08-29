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بالفيديو.. مصرع 5 أشخاص و4 مفقودين جراء انهيار مطعم فى الصين

السبت، 29 أغسطس 2020 11:02 ص
بالفيديو.. مصرع 5 أشخاص و4 مفقودين جراء انهيار مطعم فى الصين قوات الانقاذ فى الصين
كتب محمد جمال

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أكدت السلطات المحلية الصينية مصرع 5 أشخاص بينما لا يزال نحو 4 آخرين محاصرين، بعد انهيار مطعم اليوم السبت في مدينة لينفن بمقاطعة شانشى فى شمالى البلاد،بحسب "روسيا اليوم"،ووقع الحادث في حوالى الساعة 9:40 صباحا بالتوقيت المحلي في محافظة شيانغفن، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، وحتى الساعة 12:00 ظهرا، تم إنقاذ 33 شخصا، وما زال رجال الإنقاذ يبحثون عن المحاصرين بين انقاض المبنى المنهار المكون من طابقين.


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