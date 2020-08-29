إسلام آباد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية أنه تم تسجيل 319 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة، وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم السبت، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في أنحاء البلاد حتى الآن وصل إلى 295 ألفا و372 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات من جراء الفيروس في باكستان 6 ألاف و284 حالة وفاة.