وكانت الحكومة الباكستانية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستعيد فتح الأماكن السياحية والمطاعم ودور السينما في أعقاب الانخفاض المتواصل في حالات العدوى بفيروس كورونا في البلاد.