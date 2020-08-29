انفوجراف.. توجيهات الحكومة للتسهيل على الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء

كتب على عبد الرحمن

تواصل جميع المحافظات استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسط إقبال من المواطنين، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتباراً من السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.

ووجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين باتخاذ عدد من الإجراءات للتسهيل على المواطنين الراغبين في التصالح نستعرضها فيما يلى:

1. تذليل أي عقبات تواجه المواطن أثناء التقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء.

2. عمل تقرير أسبوعى تحدد فيه كل محافظة ما تم من إجراءات وعدد المتقدمين للتصالح.

3. فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.

4. إلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح.

5. استمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع

6. تشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظة للمرور على لجان التصالح لسرعة إنجاز المهام بالمنظومة.

7. توعية المواطنين بأهمية التصالح فى المخالفات وحثهم على التقدم بالطلبات وإنهاء الإجراءات وإصدار القرارات بإتمام التصالح بالنسبة لتلك المخالفات.

8. توجيه المحافظين بالمرور الدورى على المراكز التكنولوجية لمتابعة ملف التصالح فى مخالفات البناء.

ومطالبة القيادات المحلية ببذل أقصى الجهود لتحقيق النتائج المرجوة، مشددًا على أن جزء كبير من المبالغ التى سيتم تحصيلها من مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات فى القرى والمدن والأحياء، وستعود نتائجها على المواطن مرة أخرى عبر تمويل ودعم مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والإسكان الاجتماعى وتطوير المواقف والأسواق العشوائية وغيرها من المشروعات المهمة التى تمس حياة المواطنين .