اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 06:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

انتخاب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي السابق زعيما جديدا للحزب الحاكم

السبت، 29 أغسطس 2020 05:27 م
انتخاب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي السابق زعيما جديدا للحزب الحاكم تجمعات في كوريا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتخب اليوم السبت، رئيس الوزراء الكوري الجنوبي السابق "لي ناك-يون" زعيمًا جديدًا للحزب الديمقراطي الحاكم في البلاد خلال مؤتمر حزبي عُقد عن بُعد، نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
 
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن لي، وهو الآن نائب برلماني وأحد المرشحين الرئيسيين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة، فاز بأغلبية ساحقة في انتخابات رئاسة الحزب، الذي يسيطر على 176 مقعدًا في البرلمان المكون من 300 مقعد.
 
وتصدر "لي" انتخابات رئاسة الحزب بحصوله على 60.77% من الأصوات، متجاوزًا النائب "بارك جو-مين" الذي نال 17.85% والنائب السابق "كيم بو-كيوم" الذي حصل على 21.37%.
 
وشارك في المؤتمر، الذي عُقد في مقر الحزب الحاكم في منطقة يوئيدو بالعاصمة سول، عدد محدود من أعضاء الحزب بشكل مباشر لتجنب أي مخاطر إصابة محتملة بكوفيد-19.

رئيس الوزراء الكوري

كوريا الجنوبية

انتخابات كورريا الجنوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة