انتخاب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي السابق زعيما جديدا للحزب الحاكم

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انتخب اليوم السبت، رئيس الوزراء الكوري الجنوبي السابق "لي ناك-يون" زعيمًا جديدًا للحزب الديمقراطي الحاكم في البلاد خلال مؤتمر حزبي عُقد عن بُعد، نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن لي، وهو الآن نائب برلماني وأحد المرشحين الرئيسيين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة، فاز بأغلبية ساحقة في انتخابات رئاسة الحزب، الذي يسيطر على 176 مقعدًا في البرلمان المكون من 300 مقعد.

وتصدر "لي" انتخابات رئاسة الحزب بحصوله على 60.77% من الأصوات، متجاوزًا النائب "بارك جو-مين" الذي نال 17.85% والنائب السابق "كيم بو-كيوم" الذي حصل على 21.37%.

وشارك في المؤتمر، الذي عُقد في مقر الحزب الحاكم في منطقة يوئيدو بالعاصمة سول، عدد محدود من أعضاء الحزب بشكل مباشر لتجنب أي مخاطر إصابة محتملة بكوفيد-19.