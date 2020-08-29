انتحار شاب بالشرقية لرفض أسرته زواجه من فتاة يحبها

الشرقية - فتحية الديب

تخلص شاب بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، من حياته بتناول حبة حفظ الغلال السامة، بعد دخوله فى حالة نفسية سيئة لرفض أسرته الزواج من فتاة يحبها، وتم إخطار نيابة الإبراهيمية، برئاسة معتز زهان، مدير النيابة العامة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة الإبراهيمية بوصول شاب يبلغ من العمر 26 سنة يعمل مبيض محارة، لمستشفى الإبراهيمية العام جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة نتيجة تناوله حبة حفظ الغلال السامة، وتم التحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث الإبراهيمية، إلى أن تناول الشاب حبة حفظ الغلال السامة لرفض أسرته الزواج من فتاة كان قد تقدم لخطبتها وعقد قرانه عليها ثم انفصل عنها، وحاول العودة لها مرة ثانية لكن أسرته رفضت.