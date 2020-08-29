رويترز

قال وزير الدفاع الياباني تارو كونو اليوم السبت، إنه أكد مع نظيره الأمريكي مارك إسبر على أن المعاهدة الأمنية بين الجانبين تشمل الجزر الواقعة في بحر الصين الشرقي المتنازع عليها مع الصين.

وتعرف هذه الجزر الصغيرة في اليابان باسم سينكاكو في حين تطلق عليها الصين اسم دياويو.

وكان قد اتفق رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، ورئيس العمليات الفضائية التابعة لقوّات الفضاء الأمريكية الجنرال جون رايموند، على تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي في مجال الفضاء الخارجى، فى مواجهة الصين وروسيا اللتين تسعيان لبناء قدراتهما في المجال ذاته.