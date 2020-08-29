اليوم السابع
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السبت، 29 أغسطس 2020 12:45 م
خالد صلاح
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النمسا تسجل 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 29 أغسطس 2020 12:08 م
النمسا تسجل 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا فريق طبى لمكافحة كورونا
وكالات الأنباء

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أعلنت السلطات الصحیة النمساویة الیوم السبت، تسجیل 395 اصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد "كوفید 19" لیصل إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 26770 إصابة، وذكرت وزارة الصحة النمساویة في بیان على موقعھا الالكترونى، نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"،  أن عدد الوفیات الناجمة عن الإصابة بالفیروس بلغ 733 حالة حتى الآن، فیما بلغ عدد المتعافین 22866 شخصا.

وأضافت انه تم إجراء أكثر من ملیون اختبار للكشف عن الفیروس في مختلف المناطق النمساویة. وكانت السلطات النمساویة قد أعادت فرض ارتداء الكمامات داخل المتاجر الكبرى ومكاتب البرید والبنوك ووسائل المواصلات وفي العدید من الانشطة التجاریة بعد ارتفاع عدد الاصابات مقارنة مع الفترة الماضیة. 


النمسا

الصحه النمساويه

كورونا

فيروس كورونا

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