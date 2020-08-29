اليوم السابع
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المركزى الإيرانى يطالب بتسلم أصول بقيمة 1.7 مليار دولار لدى ألمانيا

السبت، 29 أغسطس 2020 10:32 م
المركزى الإيرانى يطالب بتسلم أصول بقيمة 1.7 مليار دولار لدى ألمانيا روحاني
رويترز

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قال البنك المركزي الإيراني اليوم السبت إنه يتخذ إجراءات قانونية لمواجهة دعوى قضائية رفعها دائنون أمام محكمة أمريكية يطالبون فيها بتسليم أصول بقيمة 1.7 مليار دولار تحوزها وحدة كليرستريم التابعة للبورصة الألمانية.
 
وقالت الشركة المشغلة للبورصة الألمانية يوم الخميس إن دائنين لإيران أقاموا دعوى في محكمة بنيويورك يطالبون فيها كليرستريم بتسليم الأصول التي يُقال إنها ترجع إلى البنك المركزي الإيراني.
 
وذكر البنك أن غرفة المقاصة تعتبر المزاعم بلا أساس وستتخذ خطوات ضدها.
 
وقال أمير حسين طيبي فارد نائب محافظ البنك المركزي الإيراني في بيان "بعد هزائم قضائية متكررة في لوكسمبورج، يسعى المدعون الأمريكيون لاتخاذ إجراء قانوني ضد كليرستريم أمام محاكم أمريكية. نقوم أيضا بإجراء قانوني جاد لمواجهة هذه الإجراءات".
 
كانت السلطات الأمريكية استهدفت كليرستريم لسنوات ضمن تحقيقات فيما إذا كانت الشركة قد انتهكت قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران. وتنفي البورصة الألمانية ارتكاب أي مخالفات.

المركزى الإيرانى

ألمانيا

دولار

ايران

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