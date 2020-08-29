المؤبد للمدير السابق لمكتب محافظ البحيرة لاتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ..صور

قضت محكمة جنايات دمنهور، بمحافظة البحيرة، بمعاقبة مدير مكتب محافظ البحيرة السابق بالسجن المؤبد لاتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ و مصادرة مبلغ 408الف جنيه مع عزله من وظيفته، صدر الحكم برئاسة المستشار جمال طوسن ، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس، ووائل مصطفى كامل وبحضور ممثلى نيابة أمن الدولة المستشارين حسين محمود عامر و محمد جمال عبد الناصر.
وكانت أجهزة الأمن القت القبض على " محمد،ح،ع،" 36 سنة المدير السابق لمكتب محافظ البحيرة و" محمد،ح،م" 37 سنة عضو مجلس إدارة شركة استثمار عقارى ومقيم القاهرة، و"ناصر،م،ر" 37 سنة، مقاول حر ومقيم الإسكندرية، و"خالد، م،خ" 39 سنة مالك مزرعة أسماك ومقيم ادكو، و "محمود، ت،م" 37 سنة ، مدرب غطس ومقيم البحر الأحمر، و"حسين، ش، أ" 46 سنة، صاحب شركة مقاولات ومقيم البحر الأحمر ، بعدما رصدت الأجهزة الرقابية ، وقائع تقاضي رشوة واستغلال النفوذ للمتهم وتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال الفترة من شهر ديسمبر 2018 حتى 28 مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء.
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