المؤبد لشخص و10 سنوات لـ5 متهمين بالسطو على مزرعة دواجن بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة 6 أشخاص، قاموا بالسطو على مزرعة دواجن بدائرة مركز شرطة الزقايق، وسرقتها بالسجن حضوريا للمتهمين من الأول إلى الخامس، والمؤبد غيابيا للمتهم السادس، صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمود مجدى عبده وسكرتارية نبيل شكرى.

تعود أحداث القضية ليوم 21 يونيو من عام 2019، ببلاغ لمركز شرطة الزقازيق، بمديرية أمن الشرقية، من أحد المواطنين، يفيد أنه أثناء تواجده بمزرعة دواجن "مستأجرة"، فوجئ بحضور 4 أشخاص ملثمين بحوزة أحدهم "بندقية آلية"، مستقلين سيارة ملاكى واستولوا منه على مبلغ مالى قدره "300 ألف جنيه" كرهاً عنه وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بالشرقية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص،"لهم معلومات جنائية- اثنين منهم مقيمين بالشرقية وباقى المتهمين مقيمين بالدقهلية"، كما أسفرت الجهود عن تحديد أماكن اختبائهم بمحافظتى الدقهلية والإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، بعدة مأموريات تنسيقاً وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن ( الدقهلية ، الإسكندرية )، أسفرت جهوده عن ضبط 5 من مرتكبى الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم اتفاقه مع المتهمين على سرقة المبلغ المالى، لعلمه بموعد بيع إنتاج المزرعة، أرشدوا عن "2 بندقية آلية من بينهم البندقية الآلية المستخدمة فى الواقعة، 18 طلقة نارية من ذات العيار، 2 بندقية خرطوش، 6 طلقات خرطوش من ذات العيار، دفتر توفير باسم أحد المتهمين، مودع به مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه من ضمن المبلغ المالى المستولى عليه، مبلغ مالى قدره 31600 جنيه، السيارة المستخدمة فى الحادث"، وأضافوا إنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.