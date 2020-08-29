المؤبد لخفير و6 سنوات لزوجته بتهمة الإتجار فى الهيروين بالعاشر من رمضان

الشرقية -فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة، اليوم السبت، بالسجن المؤبد لخفير خاص و6 سنوات لزوجته بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة، مخدر الهيروين، بمدينة العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية وليد المهدى ومحمد بده.

تعود أحداث القضية رقم 12238 لسنة 2019 جنايات قسم أول العاشر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من قسم أول العاشر من رمضان، بناء على تحريات سرية للمقدم أحمد أمين، المفتش بالإدارة العامة للمخدرات عن قيام " سامح ط " 33 سنة خفير خصوصي، وزوجته "دعاء ع " 32 سنة ربة منزل، مقيمان دائرة قسم أول العاشر، بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين، وبعد إذن النيابة العامة تم ضبطهما بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين تزن كيلو و700 جرام، ومبلغ مالى 259000 جنيه، وتم إحالتهما من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.