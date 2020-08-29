القوى العاملة: مكاتب التمثيل العمالى تسهم فى حصر العمالة الراغبة فى العودة للوطن

كتب محمود راغب

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، أنه فى إطار جهود الدولة المصرية ومبادرة "نورت بلدك" التى تأتى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لتوفير فرص دمج العاملين المصريين المقرر عودتهم أو الذين يتم الاستغناء عنهم بدول العمل بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا التى اجتاحت العالم، تسهم وزارة القوى العاملة من خلال مكاتب التمثيل العمالى بسفارات وقنصليات مصر بالخارج فى حصر بيانات هذه العمالة، وذلك من خلال تعميم استمارة "نورت بلدك" على المصريين الراغبين فى العودة.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة ، أن الوزير تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية العامة المصرية بجدة ، أشار فيه الملحق العمالى وليد عبد الرزاق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى ، إلى أنه فى إطار إسهامات الوزارة فى حصر العمالة المصرية بالخارج ، وتنفيذا للتوجيهات الخاصة بضرورة توفير قاعدة بيانات تفصيلية لتوفير سبل الدعم لاستيعاب تلك العمالة وإعداد الوزارة الخطط اللازمة للتعامل مع العاملين المصريين المقرر عودتهم أو الذين يتم الاستغناء عنهم أو ممن يسجلون رغباتهم للعودة النهائية لمصر وبيانات التواصل الخاصة بهم و القطاعات والتخصصات العاملين بها بدولة الاعتماد.

وقام المكتب العمالى بتعميم استمارة "نورت بلدك" على المصريين كونها آلية معتمدة لقاعدة البيانات وسوف يتم موافاة الوزارة بالبيانات المجمعة أولا بأول تمهيدًا ودمجهم فى خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالمحافظات وتوفير فرص عمل لهم طبقا للمهن التى تمتهنها أو المهارات المتوافرة لديهم.