القومية للأنفاق تؤكد اقتراب إنهاء أعمال ترميم عمارة الزمالك وسفارة البحرين

كتب ـ رضا حبيشى

أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق اقتراب إنهاء أعمال ترميم وإصلاح عمارة الشربتلي بالزمالك لاستعادة وضعها الطبيعي بعد تضررها من أعمال حفر مترو الزمالك، وكذلك أعمال الترميمات لمبنى سفارة البحرين.

كان وزير النقل المهندس كامل الوزير تعهد قبل عيد الأضحى بأنه سيتم إعادة عمارة الشربتلى إلى سابق عهدها، وسيتم اتخاذ كافة إجراءات الامان للسكان، معلنا وصول الحفار العملاق محطة مترو الزمالك، واستمرت أعمال الحفر وترميم العمارة وسفارة البحرين بالعيد.

وقالت الهيئة القومية للأنفاق، إنه لم يحدث أي نوع من أنواع الانهيارات بعمارة رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك ولكن حدث هبوط بسيط بأحد أركان العمارة وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجى لسفارة دولة البحرين.

وأضافت أن الهيئة والجهات الاستشارية ومقاول المشروع قد اتخذت كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي، كما تم إخلاء السكان من العقار المذكور وتم تعويضهم ماليا للإقامة البديلة لحين الانتهاء من كافة الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلى العقار مرة أخرى .