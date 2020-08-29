القبض على 5 متهمين بحوزتهم مخدرات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 5متهمين بحوزتهم كميات من الاستروكس والحشيش والبانجو والاقراص المخدرة بقصد الاتجار فى خلال حملة امنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم محمد هشام رئيس مباحث مركز الاسماعيلية ومعاونيه بالقبض على المتهم "احمد.ا.ا"21 عام بدون عمل مقيم ابوعطوة دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تمكن الرائد حسن رضوان رئيس مباحث مركز القنطرة غرب ومعاونيه من القبض على المتهم "ا.خ.ش"41 عام بدون عمل وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 350 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

والقى رئيس مباحث قسم اول الاسماعيلية ومعاونيه القبض على المتهم "محمد.ح.ا"45 عام بدون عمل مقيم دائرة قسم اول الاسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 60 جرام وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 35 جرام و16 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول.

ونجح الرائد مصطفى سلامة رئيس مباحث مركز القصاصين ومعاونه النقيب عادل الرفاعى من القبض على كلا من المتهم "محمد.ف.م"35 عام بدون عمل والمتهم "احمد.ح.ا"23 عام بدون عمل مقيمين دائرة مركز القصاصين حال استقلالهما دراجة بخارية "توك توك" بدون لوحات معدنية وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.