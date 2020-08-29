القبض على عاطل متهم بالاعتداء جنسيا على طفل فى المحلة بالغربية

الغربية - محمد طارق

حرر مدرس مقيم بمنطقة عزبة خضر فى المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بلاغا يتهم فيه جاره العاطل بالاعتداء جنسيا على نجله، بعد أن استدرجه فى حجرة مغلقة وقام بتجريده من ملابسه بقصد هتك عرضه، حيث تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغ من "أحمد ج" مدرس مقيم بمنطقة عزبة خضر، يتهم فيه جاره "ممدوح . ا . م" 35 سنة عاطل، بالعتداء جنسيا على نجله "يس" 3 سنوات.

وذكر فى البلاغ، أن نجله خرج لشراء الحلوى برفقة شقيقته "ضحى" 10 سنوات، وقام المذكور عند دخولهما إلى العقار باستيقافهما، وتحرش جنسيا بشقيقته ولمس أماكن حساسة بجسدها، إلا أنها فرت هاربة، واستطاع المتهم الإمساك بالطفل المجنى عليه، واستدراجه فى إحدى الغرف، وقام بتجريدة من ملابسه لمحاولة اغتصابه وهتك عرضه، لكنه لم يتمكن من ذلك.

تم تشكيل فريق بحث وتحرى بقيادة الرائد محمد نصر، رئيس مباحث قسم ثالث المحلة الكبرى، وتم ضبط المتهم لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وتحرر محضرا بالواقعة حمل رقم 1764جنح قسم ثالث المحلة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.