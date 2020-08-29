الطب الشرعى يكشف تفاصيل جديدة فى واقعة العثور على شقيقتين مذبوحتين بقنا

قنا- فريق المحافظات

كشف تقرير الطب الشرعى بعد تشريح جثتى شقيقتين عثر عليهما مذبوحتين داخل منزلهما فى مركز قوص بمحافظة قنا، أن الفتاتين عذراوان.

وأفاد التقرير بأنه بعد تشريح جثمانى "نهى" و"نورهان" وتبين أنهما فى العقد الثانى من العمر وترتديان كامل ملابسهما الداخلية والخارجية ومصابتان بجرح ذبحى حول الرقبة مع وجود إصابات حول اليدين والقدمين نتيجة التكبيل بحبل.

كان مدير أمن قنا تلقى إخطارا بالعثور على شقيقتين مذبوحتين داخل منزلهما فى إحدى قرى مركز شرطة قوص، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثتى نورهان 17 سنة، وشقيقتها نهى 14 سنة مذبوحتين داخل منزلهما بدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.

وأفاد مصدر أمنى، بأن أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، بدأت فى فحص خطوط الشقيقتين المذبوحتين بجزيرة المطيرة بمركز قوص، وذلك فى إطار التحريات التى يقوم بها فرع المباحث الجنائية بإشراف العميد العميد سعيد عابد رئيس فرع المباحث الجنائية بمركز قوص.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن أجهزة الأمن بدأت فى فحص المكالمات التى قام بها الضحيتين خلال 24 ساعة للوصول إلى مرتكبى واقعة الذبح والتى تشير وفق التحريات الأولية أن دوافع الجريمة تشير إلى الانتقام من الضحايا وخاصة الفتاة الكبرى "نهى"، 18 عاما، وتعمل موظفة باليومية فى مصنع سكر قوص.