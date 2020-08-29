اليوم السابع
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"الصحة" تحذر من الإفراط فى تناول الأدوية والفيتامينات

السبت، 29 أغسطس 2020 12:16 م
"الصحة" تحذر من الإفراط فى تناول الأدوية والفيتامينات الصحة تحذر من الافراط فى تناول الأدوية والفيتامينات
كتب وليد عبد السلام

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حذرت وزارة الصحة والسكان من الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات لكونها تؤدى إلي زيادة في ترسيبات الأملاح علي الكلي وفي الجسم بشكل عام، وقالت وزارة الصحة والسكان:" يجب تناول الفيتامينات الأدوية بعد استشارة الطبيب ولفترة زمنية محددة"، وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 

 

 

يشار الي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 98285 حالة من ضمنهم 70419 حالة تم شفاؤها، و5362 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.


الصحة

كورونا

مخاطر الفيتامينات

اضرار الفيتامينات

وزارة الصحه

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