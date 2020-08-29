الصحة تحذر من إعادة استخدام الكمامات ذات الاستعمال الواحد

كتب وليد عبد السلام

طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بعدم إعادة استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى،كما طالبت بعدم مشاركتها مع الآخرين للوقاية من عدوى كورونا .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الكمامات تستخدم مرة واحدة ويجب التخلص منها بشكل آمن في أكياس مغلقة ومعاملتها معاملة النفايات الخطرة لكونها تمثل سببا من أسباب نقل العدوى .

يشار إلي أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.